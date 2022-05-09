نصائح وإرشادات.. "سعود الطبية" تحذّر من أعراض القدم الرياضية

وقدّم استشاري طب الأسرة والمجتمع د. أكرم الحازمي؛ إرشادات عدة تتضمن ضرورة تجنب خدش الجلد المصاب، حيث قد ينتشر المرض إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، وعدم التجوّل حافي القدمين، ويفضل ارتداء الصنادل في بعض الأماكن المحدّدة، مثل غرف تغيير الملابس والحمامات العامة، وأيضاً عدم مشاركة المناشف أو الجوارب أو الأحذية مع أشخاص آخرين، والابتعاد عن ارتداء الحذاء نفسه لمدة تزيد على يومين متتاليين، وتجنب ارتداء أحذية تسبّب تعرق القدمين وسخونتهما.