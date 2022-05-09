نصائح وإرشادات.. "سعود الطبية" تحذّر من أعراض القدم الرياضية

وجّهت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة طب الأسرة والمجتمع، نصائح وإرشادات عن القدم الرياضية تشتمل أبرزها على أهمية المحافظة على نظافة القدمين وتجفيفها بعد غسلهما، خصوصاً بين الأصابع، وتجنب استخدام حمامات السباحة العامة أو حمامات الأقدام واستخدام منشفة منفصلة للقدمين وغسلها بانتظام كذلك ارتداء الجوارب نظيفة كل يوم، ويفضل استخدام الجوارب القطنية.
وقدّم استشاري طب الأسرة والمجتمع د. أكرم الحازمي؛ إرشادات عدة تتضمن ضرورة تجنب خدش الجلد المصاب، حيث قد ينتشر المرض إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، وعدم التجوّل حافي القدمين، ويفضل ارتداء الصنادل في بعض الأماكن المحدّدة، مثل غرف تغيير الملابس والحمامات العامة، وأيضاً عدم مشاركة المناشف أو الجوارب أو الأحذية مع أشخاص آخرين، والابتعاد عن ارتداء الحذاء نفسه لمدة تزيد على يومين متتاليين، وتجنب ارتداء أحذية تسبّب تعرق القدمين وسخونتهما.
وأوضح الحازمي؛ أن القدم الرياضية طفح جلدي معدٍ يصيب القدم بسبب عدوى فطرية وهو شائع بين المراهقين والبالغين الذكور، إضافة إلى الرياضيين، حيث يظهر الطفح الجلدي في المناطق التي تكون دافئة ورطبة، كما أن الأشخاص المصابين به غالباً ما يكون لديهم عدوى على راحة اليد أو الأظافر أو الفخذ، لافتاً إلى أن من أهم أعراضها: الحكة وحرقة بين أصابع القدم واحمرار وتقشر الجلد بين أصابع القدم كذلك رائحة كريهة من القدمين وطفح جلدي أو قشور أسفل القدمين وبثور وتقرحات في الحالات الشديدة.
ونوّه بأن هناك بعض المفاهيم الخاطئة، أهمها أن مرض القدم الرياضية يؤثر في القدمين فقط، والحقيقة أن المرض يؤثر في باقي أجزاء الجسم إذا تُرك دون علاجٍ عن طريق نقل العدوى باليد من القدم إلى أماكن الجسم المختلفة.