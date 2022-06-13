نصف الامتياز التجاري بالشرق الأوسط سعودي.. 56 ملياراً لـ "الفرنشايز"

أوضح أمين عام اتحاد الغرف السعودية، حسين العبدالقادر، أن القيمة السوقية للامتياز التجاري "الفرنشايز" في المملكة حالياً بلغت 56 مليار ريال، لافتاً إلى أن هذه القيمة تعادل 50 % من إجمالي قيمة الامتياز التجاري في الشرق الأوسط.
وأضاف الأمين العام، على هامش انطلاق معرض الامتياز التجاري الدولي مساء أمس في الرياض، أن هذا القطاع شهد نموا في الفترة الأخيرة، إضافة إلى إصدار التنظيمات والتشريعات الخاصة به، مشيراً إلى أن نسخة معرض الامتياز التجاري ستتكرر في عدد من المناطق السعودية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى الأهمية الاقتصادية الكبرى للامتياز التجاري في المدن السعودية.
يأتي ذلك بعد أن شارك أكثر من 115 شركة محلية ودولية في معرض الامتياز التجاري الدولي في الرياض، منها شركات روسية وأمريكية وبريطانية وإندونيسية ودول أخرى.
يُذكر أن قطاع الامتياز التجاري يشهد نمواً وتطوراً كبيراً نتيجة التوجه نحو توسع الأعمال من خلال هذا النظام، وتمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية، كما أسهم بشكل كبير في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات، وتصدر العلامة المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة.
تأتي الشراكة الإستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي تأكيداً على حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع لاستفادة جميع مناطق المملكة بما يقدمه المعرض، وفق "الاقتصادية".
ويتطلع منظمو منتدى الامتياز التجاري إلى جعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية، التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، كما يشكل فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية 2030 في النهوض بصناعة "الفرنشايز" في المملكة.