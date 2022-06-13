نصف الامتياز التجاري بالشرق الأوسط سعودي.. 56 ملياراً لـ "الفرنشايز"

وأضاف الأمين العام، على هامش انطلاق معرض الامتياز التجاري الدولي مساء أمس في الرياض، أن هذا القطاع شهد نموا في الفترة الأخيرة، إضافة إلى إصدار التنظيمات والتشريعات الخاصة به، مشيراً إلى أن نسخة معرض الامتياز التجاري ستتكرر في عدد من المناطق السعودية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى الأهمية الاقتصادية الكبرى للامتياز التجاري في المدن السعودية.