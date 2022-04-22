"نغرسها بحب".. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة للعناية بالتشجير

وذكر أن الهدف من هذه المبادرة العمل على رفع الوعي بأهمية زيادة المسطحات الخضراء والمحافظة على الحدائق العامة وتحفيز الجانب التوعوي بأهمية التشجير كثروة وطنية وجمالية والمشاركة في تنميتها والاهتمام بها والحث على المشاركة والتفاعل مع البيئة في سبيل خدمة الوطن والمحافظة على مقدراته وتطويرها.