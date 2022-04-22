"نغرسها بحب".. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة للعناية بالتشجير

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التطوع البلدي التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مبادرة جديدة بشعار "نغرسها بحب"؛ بهدف العناية بالشجرة ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي وتجميل المدينة.
وتم تنفيذ فعاليات المبادرة في حديقة مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، وبالتعاون مع مراكز الأحياء، وفريق لنغرسها التطوعي، ووزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، وإدارة الحدائق والتجميل، وبمشاركة (75) متطوعًا ومتطوعة.
وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد سمرقندي: تمت زراعة أكثر من (100) شتلة في أرجاء الحديقة خلال فعاليات المبادرة وبمشاركة الجميع.
وذكر أن الهدف من هذه المبادرة العمل على رفع الوعي بأهمية زيادة المسطحات الخضراء والمحافظة على الحدائق العامة وتحفيز الجانب التوعوي بأهمية التشجير كثروة وطنية وجمالية والمشاركة في تنميتها والاهتمام بها والحث على المشاركة والتفاعل مع البيئة في سبيل خدمة الوطن والمحافظة على مقدراته وتطويرها.
وأضاف "سمرقندي": الأمانة تولي الجانب الزراعي والتجميلي عناية كبرى، حيث تتبع أحدث الأساليب في عمليات الزراعة وتنسيق الحدائق وري النباتات التي تقوم من خلالها بتوفير مياه الري واستغلالها بطريقة مثلى، إضافة إلى استخدام الشتلات الزراعية والنباتات الملائمة للظروف المناخية في المنطقة.
وأشار إلى ما تحظى به مشاريع إنشاء الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والملاعب من اهتمام كبير ضمن مشاريع الأمانة.