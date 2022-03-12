نُفذ فيهم الإعدام اليوم.. 8 مجرمين أطلقوا النار على مواطنين بقرية "الدالوة" بالأحساء في الشهر الحرام

شمل بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم السبت، بشأن تنفيذ حكم الإعدام في 81 شخصاً اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، إدانة كل من: عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني وطارق بن مساعد بن زيد المطيري وخالد بن زويد بن قحطان العنزي ومروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر ورياض بن أحمد بن علي حربي وبسام بن ناصر بن إبراهيم الحميد وفايز بن عياد بن داموك الرشيدي وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري - جميعهم سعوديو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.