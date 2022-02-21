"نقاء" تطلق خدمة العيادة الافتراضية بإشراف أمهر المعالجين في مكافحة التدخين

أطلقت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، اليوم الاثنين، مبادرة العيادة الطبية الافتراضية، لتقديم خدمة نوعية ومميزة في مجال مكافحة التدخين، وهي خدمة مجتمعية توفرها "نقاء" بهدف تسهيل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع من المدخنين لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين.

وتفصيلاً، تربط العيادة الطبية الافتراضية المستفيد بالطبيب لمباشرة علاج حالته ومتابعتها إضافة إلى تمتعه بكافة الخدمات العلاجية المتاحة، وهي مقسمة إلى غرف علاجية وتوعوية متعددة، بإشراف مباشر من فريق من أمهر المعالجين الصحيين وفق البروتوكول السعودي للإقلاع عن التدخين.

وأكد رئيس مجلس الإدارة سليمان بن عبدالرحمن الصبي أن العيادة تأتي في إطار مساعي الجمعية الحثيثة وخدماتها العظيمة التي تقدمها في مكافحة آفة التدخين والحد من انتشارها، ومدّ يد العون لأولئك الذين يرغبون في تركها والسلامة منها ومعالجة آثارها وأضرارها، لبدء حياة نقية وصحية.

وأضاف "الصبي" أن مشروع العيادة الافتراضية من المشروعات النوعية التي تطلقها جمعية نقاء لخدمة المجتمع في مساعدة متعاطي التدخين للإقلاع عنه، ولمواكبة التطور الإلكتروني في تقديم الخدمات الطبية وتسهيل وصولها للمستفيدين بكفاءة عالية دون أن يتكلف المستفيد عناء الحضور ومشقته.

ونوه إلى أن العيادة تستقبل الحالات في أيام عمل العيادة كافة، والتي تمتد طيلة أيام الأسبوع كما تُقدم خدمة الاستشارات الطبية، تأكيداً لدور "نقاء" في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الوعي الصحي والاجتماعي.

ساعات عمل العيادة الافتراضية :

- من الأحد إلى الخميس: من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً

- الجمعة والسبت: من الساعة 4.30 مساءً وحتى الساعة 8.30 مساءً

رابط العيادة الافتراضية : https://www.purity.appsstuff.net