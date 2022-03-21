نقص العمالة وارتفاع تكاليفها تحديات وعقبات تواجه القطاع الزراعي

واقترحت اللجنة الحلول التي ترى أنها قد ‏تساعد على استيعاب القطاع للنظام الجديد، منها: إلغاء المقابل المالي، وتجميد التوطين في المهن الزراعية التي لا يمكن توطينها بالسعوديين في العديد من المهن الزراعية؛ مثل مزارع ‏وعامل زراعي صيد أسماك، وعامل زراعي، وعامل محلب، وعامل تغذية، وعامل تربية، وعامل مسلخ، وعامل حصاد، وعامل تربية نحل، وعامل نخيل، وراعي ماشية، وعامل حظائر، وعامل تفريخ، وعامل فقاسات، وعامل جز صوف، ومهنة جزار، وسائق معدات زراعية، وسائق وايت للماشية، وسائق نقل ماشية، وسائق منتجات زراعية.