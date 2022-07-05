نقلت والدتهما.. "مكافحة السرطان" تتكفل بإعاشة ونقل أخ وشقيقته للرياض

أسهمت جهود الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في دعم أخ وأخته أصيبا بورم العقدة العصبية، ومنعتهما ظروفهما المادية الصعبة من الانتظام في مواصلة العلاج والسفر من المدينة المنورة إلى الرياض.
وفي التفاصيل، أوضحت الجمعية أنها تكفّلت بدعم شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وشقيقته التي تبلغ 16 عامًا، واللذين تم تشخيص إصابتهما بورم العقدة العصبية، ويراجعان في أحد مستشفيات الرياض، إلا أن العائلة توجد في المدينة المنورة، وحالتها المادية صعبة؛ لكون والدتهما مطلقة وهي العائل الوحيد لهما، وتعتمد على الضمان الاجتماعي كمصدر دخل وحيد، وبالتالي عدم مقدرتهم على توفير تكاليف السفر المستمرة لحضور جلساتهما العلاجية في مدينة الرياض.
وتواصلت الجمعية مع والدة الشابين، وقامت بدراسة حالتهما، والاستعانة بالوثائق والتقارير المرفقة، وبالنظر لظروف العائلة المادية التي لا تمكّنهما من الانتظام في حضور المواعيد، فقد تم إدراجهما كمستفيدين من خدمات الجمعية، حيث تم تقديم خدمة النقل لهما ولوالدتهما من المدينة المنورة إلى الرياض، والإسهام في الانتظام بحضور الجلسات العلاجية، كما وفّرت لهم الجمعية الإعاشة الفورية لسدّ احتياجاتهم اليومية والأساسية، ودعمهم مالياً؛ لإعانتهم على مواجهة ظروف الحياة، بالإضافة إلى توفير السكن أثناء وجودهما ووالدتهما في مدينة الرياض.
وأكدت الجمعية حرصها الدائم ومسؤوليتها تجاه المرضى وعائلاتهم أثناء رحلة العلاج، حيث تعمل جاهدة لتقديم البرامج والمبادرات التي تسهل عليهم أمور حياتهم بتوفير كل الخدمات والبرامج التي من شأنها دعم المريض لاستكمال رحلة العلاج بكل يسر.
يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم الخدمات الاجتماعية من النقل، والإسكان، والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، كما أتاحت الجمعية لأفراد المجتمع المساهمة في دعم مرضى السرطان عن طريق التبرع لإحدى المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني عبر الرابط الآتي: https://store.saudicancer.sa/.