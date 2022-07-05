نقلت والدتهما.. "مكافحة السرطان" تتكفل بإعاشة ونقل أخ وشقيقته للرياض

وفي التفاصيل، أوضحت الجمعية أنها تكفّلت بدعم شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وشقيقته التي تبلغ 16 عامًا، واللذين تم تشخيص إصابتهما بورم العقدة العصبية، ويراجعان في أحد مستشفيات الرياض، إلا أن العائلة توجد في المدينة المنورة، وحالتها المادية صعبة؛ لكون والدتهما مطلقة وهي العائل الوحيد لهما، وتعتمد على الضمان الاجتماعي كمصدر دخل وحيد، وبالتالي عدم مقدرتهم على توفير تكاليف السفر المستمرة لحضور جلساتهما العلاجية في مدينة الرياض.