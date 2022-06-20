"نقلي": زيارة ولي العهد إلى مصر تعكس عمق العلاقات وتبحث تنسيق المواقف المشتركة

وقال السفير نقلي في تصريح له بمناسبة الزيارة: إن اللقاء الأخوي الذي يجمع سمو ولي العهد وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلاً عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر.