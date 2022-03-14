نقلٌ وقبولُ اعتذارٍ وتكليفٌ.. قرارات مهمة بجامعة حائل يصدرها "الشريف"

فيما أشاروا إلى أن "الشريف" يصارع من أجل تحقيق وضمان الجودة الشاملة في العمل وعلى كل الأصعدة التي يراها تخدم العمل، ويعمل على استثمار كل فرد يعمل، بعد أن يرسم أهدافًا واضحة أمام الجميع لإنجاز مهمةٍ ما تصب في مصلحة المنظمة التي ينتسبون إليها.