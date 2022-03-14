نقلٌ وقبولُ اعتذارٍ وتكليفٌ.. قرارات مهمة بجامعة حائل يصدرها "الشريف"

أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، قرارات مهمة في قطاع الموارد البشرية بالجامعة، شملت: تكليف عائض سويلم العنزي مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية في الإدارة العامة للموارد البشرية، وقبول اعتذار مساعد مدير إدارة عمليات الموارد البشرية لشؤون الأساتذة بندر محمد الضمادي، وتكليف عبداللطيف محمد عبدالعزيز العجلان بدلًا منه، ونقل مدير إدارة عمليات الموارد البشرية لشؤون الموظفين عارف سلطان السليطي إلى إدارة التربية، وتكليف مذود عليوي رخي الشمري بدلًا منه.
وتضمنت قرارات "الشريف": إنشاء إدارة التجهيزات التعليمية بالجامعة، وتكليف مقرن حمد شويمان العنزي مديرًا لها، وتكليف نجلاء خالد العجلان مساعدة له في القسم النسائي، وتكليف سعد سلحوب سليمان الشمري مديرًا للإسكان.
فيما قرر "الشريف" تكليف إبراهيم خميس الخميس مديرًا عامًّا للشؤون الإدارية والمالية ويرتبط به إدارة الشؤون المالية، وإدارة المشتريات، وإدارة العقود، وإدارة المستودعات، وإدارة مراقبة المخزون، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الإسكان.
يشار إلى أن "الشريف" حاصل على الدكتوراه في تخصص إدارة الموارد البشرية من جامعة "بورتسمث" ببريطانيا.
وبحسب ما نشرته "سبق" عقب تكليفه برئاسة جامعة حائل؛ أشار عدد من زملاء "الشريف" إلى كيفية اختيار "الشريف" لفريق عمله؛ بأنه يعمل على استقطاب الفرد الكفء دون أي اعتبارات أخرى، ويرفض رفضًا باتًّا أن يُملي عليه أشخاص مشاركة فرد غير كفء في عمل ما.
فيما أشاروا إلى أن "الشريف" يصارع من أجل تحقيق وضمان الجودة الشاملة في العمل وعلى كل الأصعدة التي يراها تخدم العمل، ويعمل على استثمار كل فرد يعمل، بعد أن يرسم أهدافًا واضحة أمام الجميع لإنجاز مهمةٍ ما تصب في مصلحة المنظمة التي ينتسبون إليها.