نقل 40 ألف طن من ماء زمزم من محطات التعبئة بمكة إلى المسجد النبوي

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري أن عمليات نقل ماء زمزم تتم عبر ناقلات مجهزة بصهاريج سعة (20) طنًا يتم التأكد من سلامتها وسلامة قائدها وإحكام إقفال الصهاريج بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، مضيفاً أن الوكالة تشرف على كافة الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها الرئاسة بمواصفات خاصة لحماية المياه من أي مؤثرات خارجية، وذلك حرصاً على وصول الماء المبارك إلى المدينة المنورة بأعلى المعايير الصحية والوقائية المتبعة عالمياً.