نكهة خاصة.. فرحة العيد تمتزج بروحانية المكان في ساحات المسجد النبوي

ولتبادل التهاني في ساحات المسجد النبوي بمناسبة عيد الفطر المبارك رمزية خاصة تمتزج بها فرحة العيد بروحانية المكان؛ حيث تحرص العديد من الأسر في المدينة المنورة على التوجّه مبكرًا إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد، وتشكّل مشاعر الأنس والبهجة بين جموع المواطنين والزائرين المتجهين إلى المسجد النبوي، فرحين بمقدم العيد، إحدى مظاهر العيد التي يتشارك فيها جمع غفير من الأهالي صبيحة يوم العيد.