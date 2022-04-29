نموذج رائد.. "ترابط" تدشن متجرها وتختتم برامجها الثقافية الرمضانية

دشّنت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط" متجرها الإلكتروني كنموذج رائد للعمل الخيري المؤسسي التنموي والرعوي المتجدد الذي يحقق التنوع والاستمرار؛ حيث يشتمل المتجر على 13 فرصة تبرع، على الرابط https://store.tarabot.org.sa/.
كما اختتمت "ترابط" برامجها التثقيفية عبر مساحات "تويتر" الصوتية، والتي استقطبت أكثر من 1000 مستمع، وكذلك لقاءاتها التطويرية خلال شهر رمضان المبارك، بحضور 100 عضو من جهات خيرية ومتطوعين وموظفين.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم العريفي أن أساليب التسويق من قِبل الجمعية؛ لتعزيز رسالتها وآلية تنظيمها وأن التسويق مهم بشكل خاص للمنظمات غير الربحية؛ حيث إن كل ما تقدمه المنظمات غير الربحية يهدف في النهاية إلى خدمة مستفيديها.
وأضاف الدكتور "العريفي" أن المتجر الإلكتروني أحد طرق التسويق بما يحقق للمستفيدين والمتبرعين والجهات المانحة، و"ترابط" جزء من منظومة العمل الخيري التي فعلت هذا الجانب.
وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام ناصر الزاهد أن الجمعية تخطو خطوات واثقة نحو التميز المؤسسي من خلال القنوات الجديدة التي دشنتها، لافتًا إلى أن المتجر الإلكتروني أداة مهمة للتعريف بالجمعية ومساندتها ماديًا ومعنويًا في أداء رسالتها الاجتماعية ومساعدة المرضى المحتاجين.
ونوّه "الزاهد" إلى أن "ترابط" خدمت أكثر من 24 ألف مريض منذ تأسيسها، وأنفقت قرابة 22 مليون ريال، مؤكدًا أن البرامج والأنشطة التي استحدثها الجمعية تأتي وفق خطط استراتيجية تسعى الجمعية لتحقيقها وفق رؤية المملكة؛ للوصول بالقطاع الثالث كرافد للتنمية الاقتصادية في الوطن، مشيرًا إلى أن الجمعية تطبق معايير الحوكمة والأتمتة؛ تزامنًا مع التطور الذي يشهده الوطن على صعيد القطاع الثالث.
وبيّن "الزاهد" أن ترابط ستطلق قريبًا حملة إلكترونية تحت شعار "بعطائك أتنفس" تهدف إلى توفير أكثر من 225 جهاز تنفس لدعم المرضى المحتاجين، وتسهيل انتقالهم إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعيدًا على المستشفى.
وأفاد بأن الجمعية استحوذت مؤخرًا على مبنى استثماري كمشروع مستدام يعود بالنفع على تسيير أعمال الجمعية، وفق الأهداف المرسومة من قبل مجلس الإدارة.