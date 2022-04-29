نموذج رائد.. "ترابط" تدشن متجرها وتختتم برامجها الثقافية الرمضانية

ونوّه "الزاهد" إلى أن "ترابط" خدمت أكثر من 24 ألف مريض منذ تأسيسها، وأنفقت قرابة 22 مليون ريال، مؤكدًا أن البرامج والأنشطة التي استحدثها الجمعية تأتي وفق خطط استراتيجية تسعى الجمعية لتحقيقها وفق رؤية المملكة؛ للوصول بالقطاع الثالث كرافد للتنمية الاقتصادية في الوطن، مشيرًا إلى أن الجمعية تطبق معايير الحوكمة والأتمتة؛ تزامنًا مع التطور الذي يشهده الوطن على صعيد القطاع الثالث.