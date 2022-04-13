نهاية مايو.. محكمة أمريكية تنظر في دعوى "إهمال" تسبّبت في غرق مبتعثَيْن سعوديَّيْن

ووفقاً لصحيفة "بوسطن غلوب" الأمريكية، لم يتم تحديد موعد المحاكمة التي يتوقع أن تكون يوم 26 مايو المقبل، وهي الدعوى التي ستتم فيها تحميل الجهة المشغّلة المسؤولية والمطالبة بتعويضات عدة.