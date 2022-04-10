"نهنئكم بالإنجاز العظيم".. أطباء ينوهون بحصد "تقويم التعليم" "العالمية" في الطب

وقالت الدكتورة نعيمة الجهني، في تغريدة لها، موجهةً حديثها إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب: "نهنئكم على هذا الإنجاز العظيم ونقلة نوعية في الاعتراف بالتعليم الطبي في المملكة والطب البشرى تحديداً لعشر سنوات قادمة، ما يدل على كفاءة برامج تعليمنا الطبي والحمد لله، جهود جبارة مباركة من الهيئة الموقرة وإلى الأعلى".