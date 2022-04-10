"نهنئكم بالإنجاز العظيم".. أطباء ينوهون بحصد "تقويم التعليم" "العالمية" في الطب

نوّه الأطباء بحصد هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد)، على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي "WFME" لمدة 10 سنوات، تستمر إلى عام 2032.
وأكدوا أن حصول "تقويم التعليم" على "العالمية" في الطب يعكس مدى جودة نظام ضبط وضمان الجودة لبرامج الطب البشري داخل المملكة؛ لأنها تتم وفق أعلى المعايير الدولية، معتبرين أن الإنجاز يبرز دور الهيئة، ويعزز مكانتها دوليًا؛ لكونها جهة معتمدة لكليات وبرامج الطب البشري داخل المملكة وخارجها.
وكانت الهيئة حصلت على اعتراف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، بعد مرورها بتقييم شامل لعمليات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الطب، متضمنة معايير الاعتماد وسياساته وإجراءاته المطبقة، وتشكيل فرق المراجعة وجودتها ومناسبة خبرات المشاركين فيها، وآليات اتخاذ القرار ومصداقيته ودقة أحكامه.
وقالت الدكتورة نعيمة الجهني، في تغريدة لها، موجهةً حديثها إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب: "نهنئكم على هذا الإنجاز العظيم ونقلة نوعية في الاعتراف بالتعليم الطبي في المملكة والطب البشرى تحديداً لعشر سنوات قادمة، ما يدل على كفاءة برامج تعليمنا الطبي والحمد لله، جهود جبارة مباركة من الهيئة الموقرة وإلى الأعلى".
وبعبارة قصيرة، بارك الدكتور خالد الأكوع الخطوة، وقال في تغريدة له: "مبارك هذا الإنجاز ومزيداً من التألق، بارك الله جهودكم".
وقال الدكتور فياض العنزي: "موفقين بإذن الله، وجهودكم مميزة وبإذن الله من نجاح إلى نجاح"، فيما قال الدكتور عبدالحكيم العتي في تغريدته: "نفتخر بأمثالكم وإنجازاتكم، وننتظر منكم الكثير".
واعتبر الدكتور أحمد السلمي حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب، على الاعتراف من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي خبراً جميلاً لخريجي كلية الطب في جامعة حائل. وقال في تغريدته: "هذا الاعتراف سيمنحهم فرصة إكمال دراساتهم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي اعتمدت هذا الاعتراف مؤخراً، وقد حصلنا في كلية الطب على اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتماداً كاملاً وغير مشروط لمدة 7 سنوات".