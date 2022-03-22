نهى الحارثي تتوج بجائزة أريبيان بزنس لفئة العلوم والتكنلوجيا

تُوجت الدكتورة نهى أحمد الحارثي، رئيس الفريق التقني في مشروع نيوم، بجائزة أريبيان بزنس الرائدة، بوصفها سيدة العام لفئة العلوم والتكنولوجيا لعام ٢٠٢٢م؛ وذلك تقديرًا لإنجازاتها الرائدة والمتميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وتواصل الدكتورة الحارثي رحلة تغيير الانطباع الخارجي عن قدرات المرأة السعودية، وما يمكنها تحقيقه محليًّا وعالميًّا؛ إذ تقود التعاون البحثي لمشروع نيوم مع جامعات ومؤسسات عالمية المستوى، مع التركيز على تطوير حلول متطورة من الجيل التالي لتقديم تقنيات متقدمة، تتناسب مع حجم ونطاق طموحات نيوم.
كما تقود الدكتورة الحارثي مبادرات مشروع نيوم الخاصة بالتقنيات الناشئة، بما في ذلك الروبوتات المتقدمة، كما تساعد في تحقيق رؤية مشروع نيوم في تشكيل مستقبل الروبوتات، مع التركيز على الروبوتات للأغراض العامة، إضافة إلى الإشراف على إنشاء مركز نيوم لتطوير الروبوتات، الذي سيصبح أكثر مراكز أبحاث وتطوير الروبوتات تقدُّمًا بالعالم.
وتمثل الدكتورة نهى دورًا رائدًا في واحدة من أكثر وحدات الأعمال التكنولوجية حداثة في نيوم.
يُذكر أن دكتورة نهى حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا "كاوست"، وحصدت جائزة غاوس العالمية في مجال الحوسبة فائقة الأداء بوصفها أول باحث من الشرق الأوسط، ولها العديد من الأبحاث العلمية في مجال التقنية والحوسبة، التي قُدِّمت في عدد من المؤتمرات الدولية.