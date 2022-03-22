نهى الحارثي تتوج بجائزة أريبيان بزنس لفئة العلوم والتكنلوجيا

كما تقود الدكتورة الحارثي مبادرات مشروع نيوم الخاصة بالتقنيات الناشئة، بما في ذلك الروبوتات المتقدمة، كما تساعد في تحقيق رؤية مشروع نيوم في تشكيل مستقبل الروبوتات، مع التركيز على الروبوتات للأغراض العامة، إضافة إلى الإشراف على إنشاء مركز نيوم لتطوير الروبوتات، الذي سيصبح أكثر مراكز أبحاث وتطوير الروبوتات تقدُّمًا بالعالم.