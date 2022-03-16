نواب أمراء حائل ونجران وجازان يرفعون التهنئة للملك بنجاح الفحوصات الطبية

رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح -ولله الحمد-.
وتفصيلاً، قال الأمير فيصل بن فهد: "بمشاعر صادقة ومخلصة نحمد الله أن منَّ علينا بخروج مولاي خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– من المستشفى سالمًا معافى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه –أيده الله- ذخرًا لأبنائه المواطنين وللأمتَيْن العربية والإسلامية.
ورفع الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الفحوصات الطبية التي أُجريت له -أيده الله-، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
ونوه نائب أمير نجران بمشاعر الولاء والاهتمام التي عبَّر عنها أبناء هذا الوطن منذ إعلان نجاح الفحوصات التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين، ورؤيته -رعاه الله- وهو يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي، التي تؤكد للجميع المكانة العالية الرفيعة التي تحظى بها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في قلوب الشعب السعودي النبيل.
وبهذه المناسبة رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، داعيًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.
ورفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
ورفع نائب أمير جازان التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.