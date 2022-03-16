نواب أمراء حائل ونجران وجازان يرفعون التهنئة للملك بنجاح الفحوصات الطبية

ونوه نائب أمير نجران بمشاعر الولاء والاهتمام التي عبَّر عنها أبناء هذا الوطن منذ إعلان نجاح الفحوصات التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين، ورؤيته -رعاه الله- وهو يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي، التي تؤكد للجميع المكانة العالية الرفيعة التي تحظى بها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في قلوب الشعب السعودي النبيل.