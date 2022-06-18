"نور": فصل الصيف يحل فلكياً.. الثلاثاء

أعلنت جمعية نور لعلوم الفلك، بدء فصل الصيف فلكيا يوم الثلاثاء 1443/11/22، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان معلنة انتهاء فصل الربيع الذي استمر 92 يوماً و17ساعة، مشيرة إلى أن فصل الصيف سيدوم 93 يوماً و16 ساعة.