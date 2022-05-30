"نوفاجاكس" شركة البلوكتشين Blockchain (ويب3) الأمريكية تعلن عن استحواذها على شركة جوبدو

كما شدد نايف ملاعب، مؤسس شركة بلايهيرا، وأحد المستثمرين في شركة نوفاجاكس، على قدرة هذه التكنولوجيا في تقوية الروابط بين مختلف المجالات؛ حيث أكد قائلًا: "إن هذا الاستحواذ هو التأثير الإيجابي على جوبدو والدفعة الأساسية لعالم الـNFTs؛ مما سيمهد الطريق للكثير من الإبداع والابتكار في المنطقة".