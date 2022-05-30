"نوفاجاكس" شركة البلوكتشين Blockchain (ويب3) الأمريكية تعلن عن استحواذها على شركة جوبدو

أعلنت "نوفاجاكس" شركة البلوكتشين Blockchain (ويب3) الأمريكية، عن استحواذها على شركة جوبدو، بعد حصولها على استثمارات أمريكية وسعودية.
و"جوبدو" هي علامة تجارية عربية للملابس المستوحاة من ثقافة البوب والشارع العربي، تأسست في العاصمة الأردنية عمان عام 2007، لتقوم بإنتاج أعمال فنانين عرب وعالميين على منتجات عالية الجودة تباع وتوزع بأسعار مقبولة ومناسبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق مختلفة من العالم من خلال موقع جوبدو الإلكتروني www.jobedu.com
يأتي هذا الاستحواذ لتحقيق هدف الشركتين في سد الفجوة العالمية في الواقع الفعلي والافتراضي؛ من خلال تقنية وتكنولوجيا البلوكتشين Blockchain.
وأكد بهذه المناسبة مؤسس "جوبدو" تامر المصري قائلًا: "إن رحلة جوبدو بدأت بـ600 تيشيرت فقط، تم بيعها في أحد الأسواق الشعبية عام 2007، إلى أن وصلت إلى عالم البلوكتشين والـNFT، لتستمر بدعم وتوفير منصة لجميع الفنانين والمبدعين".
وأكد إمكانية وقدرة الـNFTs في تمكين ورفع كفاءة الفنانين والمبدعين وحماية إنتاجاتهم.. وأوضح عامر غانم المؤسس الشريك في شركة نوفاجاكس قائلًا: "إن الكثير من الشركات التقليدية أخذت القرار باللجوء إلى تكنولوجيا الـNFTs؛ لضمان تطورها واستدامتها، ونحن سعداء جدًّا بانضمام جوبدو لعائلة نوفاجاكس، ومتحمسون جدًّا لتقديم هذه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة للوطن العربي والعالم".
كما شدد نايف ملاعب، مؤسس شركة بلايهيرا، وأحد المستثمرين في شركة نوفاجاكس، على قدرة هذه التكنولوجيا في تقوية الروابط بين مختلف المجالات؛ حيث أكد قائلًا: "إن هذا الاستحواذ هو التأثير الإيجابي على جوبدو والدفعة الأساسية لعالم الـNFTs؛ مما سيمهد الطريق للكثير من الإبداع والابتكار في المنطقة".
ومن جهتها صرّحت "لمى فواز"، المدير التنفيذي لشركة أويسيس 500، بأن الاستحواذ على "جوبدو" يعكس رؤية نوفاجاكس حول القدرة الإبداعية لدى "جوبدو" على جميع الأصعدة، وقيمتها الهائلة فيما يخص المجتمع الإبداعي المحيط؛ متطلعين للمزيد من الإنجازات في المستقبل.
وكانت "جوبدو" قد انضمت إلى أويسيس 500، وشركة 500 ستارتبس في مجال صناعة الإبداع والابتكار. بالإضافة لكونها إحدى شركات منظمة "إنديفر" العالمية.
ويُعد "إيغوز بارادايس" المشروع الأول في مجال "إل أن إف تي" لشركة نوفاجاكس؛ حيث يقدم 10.000 عمل فني مرسوم يدويًّا من قِبَل تامر المصري للرياديين، والمبدعين، والفنانين من جميع الأطياف والخلفيات، ليتشاركوا الخبرات والمعرفة، ولدعم بعضهم؛ حتى يتمكن الجميع من تحقيق أهدافهم.