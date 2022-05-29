"نوف" تقتحم مجال ميكانيكا السيارات: أستمتع بمهنتي وأسرتي تشاركني شغفي بها

"نوف" هي ميكانيكية سعودية اقتحمت مجال صيانة السيارات، مؤكدة أنها تستمتع بعملها بين المركبات والمكائن والأجهزة.
وتفصيلاً، قالت "نوف" في حديثها لبرنامج mbc في أسبوع: إن شغفها وحبها لهذه العالم دفعها لامتهانها لاسيما أنها مربحة وفيها دخل جيد إذا أتقن الإنسان عمله وتميز بمهارته في هذا المجال، لتصبح لديه سمعة جيدة.
وطالبت "نوف" بوجود تدريب وتأهيل للنساء الراغبات العمل في مجال ميكانيكا السيارات وتوفير فرص افتتاح ورش خاصة بهن لبداية مشاريعهن.
وحول إمكانية التوفيق بين متطلبات منزلها وأسرتها ومهنتها قالت "نوف": إذا كان لديك شغف وحب لعملك سوف تنقله للمنزل، وحينها سوف تشاركك أسرتك هذا الشغف والاهتمام، فتكون جمعت بين شغفك وأسرتك.
وأفصحت عن تخوف البعض وترددهم وعدم ثقتهم بالأخذ بمشورة المرأة في هذا المجال، كونها جديدة على هذه المهنة التي كانت حكراً على الرجال.