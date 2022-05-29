"نوف" تقتحم مجال ميكانيكا السيارات: أستمتع بمهنتي وأسرتي تشاركني شغفي بها

"نوف" هي ميكانيكية سعودية اقتحمت مجال صيانة السيارات، مؤكدة أنها تستمتع بعملها بين المركبات والمكائن والأجهزة.

وتفصيلاً، قالت "نوف" في حديثها لبرنامج mbc في أسبوع: إن شغفها وحبها لهذه العالم دفعها لامتهانها لاسيما أنها مربحة وفيها دخل جيد إذا أتقن الإنسان عمله وتميز بمهارته في هذا المجال، لتصبح لديه سمعة جيدة.