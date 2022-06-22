"الرشيدي": فرحة الحجاج عظيمة بعودة الحج.. ولسان حالهم يلهج بالدعاء لقيادة المملكة

جاء ذلك بتصريح صحفي له بمناسبة عودة الحجاج بعد رفع كثير من القيود في المملكة، وقال "الرشيدي": نحمد الله -عز وجل- على عودة الحج والحجاج بعد توقف الحج لحجاج الخارج سنتين، وكان ذلك حزينًا جدًّا، وفرحتنا اليوم كبيرة جدًّا، والاشتياق لضيوف الرحمن كثير جدًّا، ولم نتخيل يومًا أن يقطع عنا الحج وضيوف بيت الله الرحمن، ولكن شاءت إرادة الله.