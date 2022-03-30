نيابة عن الملك.. "الفيصل" يرعى حفل مرور 100 عام على صدور "أم القرى"

وبعد أن أخذ الأمير خالد الفيصل مكانه في الحفل عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.

عقب ذلك شاهد والحضور فيلمًا بعنوان "قرن من الإعلام السعودي"، يحكي مسيرة وتطوُّر جريدة أم القرى على مَرّ الأزمنة.