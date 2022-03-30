نيابة عن الملك.. "الفيصل" يرعى حفل مرور 100 عام على صدور "أم القرى"

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على صدور جريدة أم القرى، بحضور عدد من الوزراء، ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام، وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات بالعاصمة المقدسة.
وبعد أن أخذ الأمير خالد الفيصل مكانه في الحفل عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.
عقب ذلك شاهد والحضور فيلمًا بعنوان "قرن من الإعلام السعودي"، يحكي مسيرة وتطوُّر جريدة أم القرى على مَرّ الأزمنة.