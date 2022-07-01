نيابة عن الملك.. نائب وزير الخارجية يشارك في احتفال بوروندي بذكرى استقلالها

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يوم أمس في مراسم احتفال جمهورية بوروندي الصديقة بالذكرى الستين لاستقلال الجمهورية، وذلك في العاصمة بوجمبورا.
ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم الاحتفال تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، للرئيس إيفاريست ندايشيمي؛ بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتمنياته له بالتوفيق والسداد، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.