نيابة عن الملك.. نائب وزير الخارجية يشارك في احتفال بوروندي بذكرى استقلالها

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يوم أمس في مراسم احتفال جمهورية بوروندي الصديقة بالذكرى الستين لاستقلال الجمهورية، وذلك في العاصمة بوجمبورا.