نيابةً عن الملك.. نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس كوستاريكا

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، في مراسم تنصيب رودريغو تشافيز رئيساً لجمهورية كوستاريكا، وذلك في مقر مبنى الكونغرس بالعاصمة سان خوسيه.