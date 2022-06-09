نيابةً عن الملك.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مراسم تنصيب حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في الحفل الذي أقيم في مطار آدم عدي الدولي، في العاصمة مقديشو.
والتقى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وزير الخارجية، حيث نقل له تهنئة وتحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، وللصومال وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار؛ فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكد وزير الخارجية له تطلّع المملكة لاستمرار العمل على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل معاً على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.