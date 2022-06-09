نيابةً عن الملك.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

والتقى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وزير الخارجية، حيث نقل له تهنئة وتحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، وللصومال وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار؛ فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.