نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك لحفظ القرآن

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس الجمعة حفل جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الثالثة والعشرين، بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.
جاء ذلك بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، وسماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعدد من سفراء عدد من الدول، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.
أكد أمير المنطقة أن الجائزة أسهمت خلال عقدين من الزمن بتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في نفوس الناشئة، وهي مستمرة على ذلك بفضل الله، ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، سائلاً الله تعالى التوفيق للمتسابقين، وأن يحافظوا على منهجهم وما اكتسبوه من علم ومعرفه.. مثمنًا سموه استمرار تنظيم الوزارة لهذه المسابقة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا عبر الاتصال المرئي.
وخلال الحفل قُدِّمت تلاوات القرآن الكريم بقراءات متعددة للمتسابقين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الجائزة، كما ألقى المتسابقون كلمة لهم، نوهوا خلالها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لهذه الجائزة، ودعمه لحفظة كتاب الله في مسيرتهم القرآنية بتشجيعهم وإكرامهم.
وألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة خلال الحفل، أوضح فيها أن هذه المسابقة تسعى لتشجيع الناشئة من أبنائنا وبناتنا على حفظ كتاب الله الكريم، وإحسان تجويده وتلاوته، والعمل بحدوده وأحكامه، والتأدب بآدابه، ولزوم الوسطية والاعتدال، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والتزام جماعة المسلمين، ونبذ الفِرق والجماعات والأحزاب.
وأضاف الوزير آل الشيخ بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشرفت بإنفاذ التوجيه الكريم بتنظيم هذه المسابقة الشريفة، التي شارك فيها عدد من أبناء وبنات الوطن من جميع مناطق السعودية في التصفيات الأولية، بلغوا أكثر من (3500) متسابق ومتسابقة، تأهل منهم للتصفيات النهائية (119) متسابقًا ومتسابقة، وفاز منهم (18) متسابقًا و(18) متسابقة؛ ونتوج في هذه الليلة الفائزين بما يستحقونه من إكرام.. فالحمد لله على التمام، والتهنئة للفائزين ولجميع المشاركين في هذه المسابقة والمتنافسين فيها.