نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك لحفظ القرآن

وأضاف الوزير آل الشيخ بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشرفت بإنفاذ التوجيه الكريم بتنظيم هذه المسابقة الشريفة، التي شارك فيها عدد من أبناء وبنات الوطن من جميع مناطق السعودية في التصفيات الأولية، بلغوا أكثر من (3500) متسابق ومتسابقة، تأهل منهم للتصفيات النهائية (119) متسابقًا ومتسابقة، وفاز منهم (18) متسابقًا و(18) متسابقة؛ ونتوج في هذه الليلة الفائزين بما يستحقونه من إكرام.. فالحمد لله على التمام، والتهنئة للفائزين ولجميع المشاركين في هذه المسابقة والمتنافسين فيها.