نيابة عن محافظ القنفذة.. رئيس مركز القوز يؤدي الصلاة على الشهيد الناشري

أدى جموع المصلين في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة اليوم صلاة الميت على جثمان شهيد الواجب البطل حسين بن إبراهيم مهدلي الناشري في جامع أبي بكر الصديق، الذي استُشهد أثناء أداء عمله مدافعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، ثم ووري جثمانه الثرى في مسقط رأسه بلدة "ثلاثاء يبه" التابعة لمركز القوز.
وتقدَّم المصلين نيابة عن محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع رئيس مركز القوز عبدالمحسن حمود العصيمي، والعميد أحمد بن محمد عايد الجهني، ورئيس مخفر شرطة القوز النقيب حسن خليل الزيلعي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية وزملاء الشهيد في القوات البرية الملكية السعودية، ومشايخ القبائل والأعيان، وجمع غفير من المواطنين.
وعقب الصلاة نقل رئيس المركز تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.
من جانبه، عبَّر الشيخ محمد بن أحمد عبدالكريم الناشري، شيخ قبائل النواشرة، عن فخره وأفراد قبيلته بالشهيد البطل الذي قدَّم روحه دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين.. مشيرًا إلى اعتزازه بأن أحد أبناء القبيلة ضحى بنفسه في سبيل الدين والوطن وهو يذود عن حدود وطننا الغالي.. مضيفًا بأننا ماضون في حماية وطننا، والقضاء على هذه الفئة الطاغية الباغية. لافتًا إلى الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الحكيمة لأسر الشهداء وذويهم، وتوجيهها بتلمُّس أحوالهم، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم.
من جهتهم، عبَّر ذوو الشهيد -وفي مقدمتهم والده- عن بالغ فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحمه ويتقبله من الشهداء، وأن يوفق زملاءه المرابطين على الحدود، وأن ينصرهم على أعدائهم.