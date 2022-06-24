نيابة عن محافظ القنفذة.. رئيس مركز القوز يؤدي الصلاة على الشهيد الناشري

من جانبه، عبَّر الشيخ محمد بن أحمد عبدالكريم الناشري، شيخ قبائل النواشرة، عن فخره وأفراد قبيلته بالشهيد البطل الذي قدَّم روحه دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين.. مشيرًا إلى اعتزازه بأن أحد أبناء القبيلة ضحى بنفسه في سبيل الدين والوطن وهو يذود عن حدود وطننا الغالي.. مضيفًا بأننا ماضون في حماية وطننا، والقضاء على هذه الفئة الطاغية الباغية. لافتًا إلى الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الحكيمة لأسر الشهداء وذويهم، وتوجيهها بتلمُّس أحوالهم، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم.