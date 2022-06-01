نيابة عن ولي العهد.. "خالد بن سلمان" يرعى حفل تخريج طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، كلمةً ثمَّن فيها رعاية سمو نائب وزير الدفاع حفل تخريج طلبة الكلية، وتشرُّفهم بأن يُتوَّجوا عند نهاية مسيرتهم التعليمية من قِبل سموه. وأشار إلى أن البرامج الأكاديمية للكلية شملت العديد من المجالات الدفاعية والأمنية، والتحق بها عددٌ من الطلبة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى طلبة من (18) دولة شقيقة وصديقة، درسوا في بيئة تعليمية متنوعة؛ أسهمت في تبادل الخبرات، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتحقيق الأهداف التعليمية للبرامج الأكاديمية.