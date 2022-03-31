نيابة عن ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 35 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كليـة الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهد الغفيلي كلمةً عبّر فيها عن شكره لرعاية سمو نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (35)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (26)، مشيرًا إلى أن الكلية مستمرة في تحقيق رؤيتها ككلية رائدة ومتميزة إقليميًا في مجال العلوم البحرية والعسكرية، ومرجعًا علميًا للقوات المسلحة في مجال اختصاصها.