نيفادا الأمريكية تشهد انطلاق تمرين "العلم الأحمر" بمشاركة القوات الجوية السعودية

وأوضح مساعد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل بن سعيد أبو ملحه، أن القوات الجوية تقوم بمهام وواجبات متعددة، وهذا يتطلب أن تكون المهمة واضحة ومحددة، مؤكدًا أن أبرز التمارين التي يتم التدرب عليها هي العمليات الجوية المضادة الدفاعية أو الهجومية، وعمليات الهجوم الاستراتيجي، وعمليات مضادة للقوات السطحية، متضمنة طلعات ليلية ونهارية.