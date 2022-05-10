"نيوم" تشهد أعلى خسوف جزئي للقمر فجر الاثنين المقبل

وبين أن أمريكا الجنوبية تعدُ أفضل المواقع لرصد الخسوف لأنه يمكن مشاهدة جميع مراحل الخسوف منها، مؤكدًا أنه سيكون هذا الخسوف الوحيد في هذا العام مُشاهدًا من السعودية، كما سيكون هناك كسوف وحيد مشاهدًا في 25 أكتوبر القادم وسيكون كسوف جزئيًا.