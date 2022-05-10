"نيوم" تشهد أعلى خسوف جزئي للقمر فجر الاثنين المقبل

يصادف اكتمال قمر شهر شوال بدرًا مع دخوله خلف ظل الأرض، مسببًا ظاهرة الخسوف القمري الكلي والذي يمتد لمدة ٤ ساعات و٢٨ دقيقة، وهذا الخسوف هو الخسوف الأول الذي تشهده الدول العربية منذ ثلاث سنوات.
وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"سبق" أن الخسوف سيُشاهد بشكلٍ جزئي من السعودية فجر الاثنين ١٥ شوال، حيث يغرب القمر عن أفق السعودية بعد 25 دقيقة من بداية الخسوف، ويشاهد الخسوف فقط من الساحل الغربي للمملكة.
وقال الفلكي "هندي": ستكون أعلى نسبة خسوف لسطح القمر مشاهدةً في المملكة من "نيوم" بنسبة ٣٥%، بينما أقل نسبة في جيزان بنسبة ١٢%، ويُشاهد في مكة بنسبة ١٩%، بينما في جدة بنسبة ٢٣%.
وأضاف "هندي": يبدأ الخسوف في السعودية الساعة ٥:٢٧ فجرًا ويستمر حتى غروب القمر حسب أفق كل مدينة، وسيكون الخسوف مُشاهدًا بشكلٍ كامل من الدول العربية شمال أفريقيا ما عدا مصر والسودان سيكون بنسبة ٥٠%.
وبين أن أمريكا الجنوبية تعدُ أفضل المواقع لرصد الخسوف لأنه يمكن مشاهدة جميع مراحل الخسوف منها، مؤكدًا أنه سيكون هذا الخسوف الوحيد في هذا العام مُشاهدًا من السعودية، كما سيكون هناك كسوف وحيد مشاهدًا في 25 أكتوبر القادم وسيكون كسوف جزئيًا.