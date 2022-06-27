"نيوم" تعلن عن تحالف استراتيجي مع شركة "ماكلارين ريسينغ"

الجدير بالذكر أنه سيتم تكوين فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي من خلال اكتمال إجراءات الإستحواذ على فريق مرسيدس-إي كيو فورمولا إي خلال هذا العام, وكانت نيوم قد استضافت السباق الافتتاحي للموسم الثاني من إكستريم إي الذي أقيم في فبراير من هذا العام، والذي سلّط الضوء على التحدّيات المناخية في جميع أنحاء العالم والحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة ومستدامة في رياضة السيارات في المنطقة. كما تعد مبادرات نيوم في هذا الإطار، جزءاً محورياً من جهود المملكة لتعزيز نهج الاستدامة البيئية على كل المستويات، ومن بينها رياضة السيارات, حيث وقعت وزارة الرياضة اتفاقيات لاستضافة فعاليات عالمية ذائعة الصيت في هذا المجال مثل الفورمولا إي وإكستريم إي والفورمولا واحد ورالي داكار.