"نيوم" تُعيِّنُ "أندرياس كانجلاريس" رئيساً لجامعة نيوم

ويتمتعُ بروفسور هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية الدكتور كانجلاريس بخبرة أكاديمية وبحثية وإدارية، إذْ كانَ يشغلُ منصبَ نائبِ الرئيس وكيل جامعة إلينوي في إربانا-شامبين منذ العام 2018م، و أشرفَ على برامج أكاديمية وبحثية في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في الولايات المتحدة التي تضمُّ أكثرَ من 50 ألف طالب و15 كليةً وأكثرَ من 150 برنامجاً للدراسات، مع أكثر من 600 مليون دولار كإنفاق إجمالي سنوي على الأبحاث. كما أنه عالمٌ متميز في مجالات الكهرومغناطيسية الحاسوبية وأتمتة التصميم الإلكتروني، وقد حصلَ على الماجستير في العلوم والدكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، كما حصلَ على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة سالونيك باليونان.