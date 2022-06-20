هاجس عالمي.. ما حل الاختناقات المرورية؟ "الشهري" يوضح

وأوضح أن في مجتمعنا هذا كثيراً من الجهات العامة والخاصة بكافة مجالاتها وأنشطتها ما يمكّنها من أن تلعب دوراً مؤثراً ومنسقاً في الحد من هذه الاختناقات المرورية تحت بوتقة تنظيمية تتناغم في تنسيق الجهود وضبط الآليات.