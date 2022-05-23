هاكاثون "هندس" بالدمام توزع جوائز مسابقتها للمراكز الأربعة الأولى

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة هاكاثون "هندس" بكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، في نسختها الأولى، الفرق الفائزة.
وفازت أربعة فرق بالمراكز الأولى من المسابقة التي جرى الإعداد لها منذ عدة أشهر وتجاوزت مجموع جوائزها 20 ألف ريال، حيث ركزت المسابقة على إيجاد الحلول الإبداعية للمشكلات التي يطرحها أعضاء الفرق المشاركة في المسابقة والتي تركزت خلال هذه النسخة على الجانب الطبي والبيئي.
وفاز بالمركز الأول وجائزته ثمانية آلاف ريال، الفريق المكون من ثلاث طالبات بقسم الهندسة الطبية: شهد العباد وعهد الشمري وسارة السبيعي، والطالبة بكلية الهندسة بقسم الهندسة البيئية، فاتن الدوسري، والطالبة من كلية التصميم الصناعي، بشاير المطيري، والذي صمم جهازًا يساعد الأطفال ذوي الإعاقة في حالات نوبات الصرع.
وفاز بالمركز الثاني وجائزته ستة آلاف ريال، الفريق رقم 9 المكون من خمس طالبات من كلية الهندسة بقسم الهندسة الطبية، وهم: إيمان الشطبي، وغيداء اللحام، ورنا السرحاني، ودعاء باهبري، ونجاة العمري، والذي صمم جهازًا يكشف عن تقرحات القدم السكري قبل حدوثها.
وكان المركز الثالث، وقيمة جائزته أربعة آلاف ريال من نصيب الفريق رقم 8، المكون من طالبتين من الهندسة الطبية، وهما: فاطمة النهدي ووفاء بارودي، وطالبة من الذكاء الاصطناعي، رزان الزنان، وطالبة من الهندسة البيئية، مارية العمير، وطالبة من علوم الحاسب، شذى علي، واللاتي صممن كرسيًا متحركًا بحساسات ذكية لمعالجة حالات الاصطدام أوقات الحج والعمرة.
وقد استحدثت لجنة التحكيم واللجنة المنظمة جائزة تشجيعية للمركز الرابع، وفاز بها طلاب كلية الطب الفريق رقم 4، المكون من: حسن الكثيري وزياد شجون ونواف المغلوث وفالح العتيبي، الذين قاموا بتصميم ميزان ذكي يساعد في الكشف المبكر عن تقرحات القدم السكري.
وقدم عميد كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور مراد الثبيتي، خلال كلمة في الحفل الختامي للهاكاثون الشكر لكل من عمل على نجاحه في تجربته الأولى من الطالبات والطلاب المشاركين، خاصة نادي المهندسات وكذلك الرعاة والداعمين، مهنئًا الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى والذين حصلوا على جوائز مالية وعينية ودورات تدريبية.
وأشار إلى أن أهم ما يميز مثل هذه المسابقات هو العمل بروح الفريق الواحد ومهارات التواصل مع الآخرين، وهي من المميزات الأساسية لطلبة الجامعة.
ونوه بأن هاكاثون "هندس" في نسخته الأولى لهذا العام، يحمل عنوان: "نحو بيئة صحية أفضل" وطرح العديد من المشكلات الصحية التي تواجه المجتمعات، بالإضافة إلى الحلول الإبداعية المناسبة لها، عبر استخدام العديد من المهارات ومستوى عال من التفكير الإبداعي.
وقد كانت الجوائز لأفضل الحلول التي وضعتها الفرق المشاركة، بالرغم من أن بقية الحلول التي جاءت في المشاركات الأخرى التي حصلت على جوائز ترضية هي حلول إبداعية أيضًا.
بدورها، لفتت وكيلة كلية الهندسة، الدكتورة جواهر بنت محمد الغامدي، إلى أن المسابقات في ثنايا الحياة الأكاديمية أثبتت أنها تحقق فوائد ومزايا عديدة لطلاب وطالبات الجامعة بجميع تخصصاتهم باعتبارها محفزة لإعمال الفكر والعصف بين أروقة الحلول ودافع للمنافسة الشريفة.
وبينت أن مسابقة هاكاثون "هندس" ولدت كفكرة، كما يولد أي إبداع ثم نمت وتجدرت في نفوس طالباتنا ومنسوبينا وأثمرت حصادًا وافرًا يفوق الوصف.
وقالت: "لم تكن هذه المسابقة لتوجد لولا ريها بالعناية والرعاية من قبل قيادة الكلية وعلى رأسها العميد الدكتور مراد الثبيتي، وبدعم لا محدود من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، إلى جانب الدعم والمشاركة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة".
وأشارت إلى أن مبادرة الهاكاثون انطلقت من رسالة كلية الهندسة والمتوافقة من خطة الجامعة والرؤية في عدة جوانب منها: دعم الإبداع والابتكار، وتمهير الطلبة بأدوات سوق العمل، وتغذية روح التطوع، ووضع أولوية استراتيجية لحل المشكلات تصب في اوعية التنمية المستدامة للجامعة والوطن.
وأوضحت، أنه أثناء مراحل حياة هذه المسابقة في نسختها الأولى كان الجميع يعمل بروح الفريق وبخطة واضحة، واستعانت اللجنة بأهل المعرفة والخبرة والعطاء، فيما كانت مرحلة يوم المسابقة عرسًا توجت فيه هذه الجهود بالنجاح الباهر.
وأكدت أن التجربة كانت مفيدة جدًا، داعيةً جميع الطلاب والطالبات لإعادتها لتدوم وتستمر في صرح كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.