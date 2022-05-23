هاكاثون "هندس" بالدمام توزع جوائز مسابقتها للمراكز الأربعة الأولى

وكان المركز الثالث، وقيمة جائزته أربعة آلاف ريال من نصيب الفريق رقم 8، المكون من طالبتين من الهندسة الطبية، وهما: فاطمة النهدي ووفاء بارودي، وطالبة من الذكاء الاصطناعي، رزان الزنان، وطالبة من الهندسة البيئية، مارية العمير، وطالبة من علوم الحاسب، شذى علي، واللاتي صممن كرسيًا متحركًا بحساسات ذكية لمعالجة حالات الاصطدام أوقات الحج والعمرة.