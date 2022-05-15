هبات وارتفاع إضافي للحرارة بهذه المناطق.. هنا "طقس المملكة في أسبوع"

يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاعٌ على درجات الحرارة شمال المملكة بحيث تسود أجواء حارة في مختلف المناطق، ومعتدلة في مرتفعات جنوب غرب المملكة، لكن تعود درجات الحرارة للانخفاض قليلاً نهاية الاسبوع، وأجواء مغبرة في عديد من المناطق؛ حيث يكشف ملخص حالة الطقس المُتوقعة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو مزيداً من التفاصيل.
وتفصيلاً، تسود اليوم رياح سطحية نشطة في شمال المملكة مثيرة للغبار والاتربة وتدنٍ متوقع للرؤية الأفقية، مع هبات قوية نواحي الجوف والقريات وطريف وما حولها، وارتفاع متوقع لدرجات الحرارة خاصة في شمال المملكة، وطقس حار إلى شديد الحرارة في أجزاءٍ واسعة من البلاد.
ويصاحب أجواء الإثنين والثلاثاء، ارتفاع إضافي على درجات الحرارة خاصة في وسط البلاد وغربها، ودرجات حرارة أربعينية في أجزاءٍ واسعة من المملكة، وطقس شديد الحرارة في مختلف المناطق، بينما يكون معتدلاً في مرتفعات جنوب المملكة، وأتربة مثارة شمالاً وشرقاً مع نشاط متوقع للرياح السطحية خلال فترة النهار، بحسب موقع "طقس العرب".
وتنخفض الحرارة قليلاً يومَي الأربعاء والخميس في شمال المملكة، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة، باستثناء المرتفعات الجنوبية، وأتربة مثارة في أجزاءٍ من المدينة المنوّرة والأحساء بفعل نشاط الرياح السطحية.