هبات وارتفاع إضافي للحرارة بهذه المناطق.. هنا "طقس المملكة في أسبوع"

يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاعٌ على درجات الحرارة شمال المملكة بحيث تسود أجواء حارة في مختلف المناطق، ومعتدلة في مرتفعات جنوب غرب المملكة، لكن تعود درجات الحرارة للانخفاض قليلاً نهاية الاسبوع، وأجواء مغبرة في عديد من المناطق؛ حيث يكشف ملخص حالة الطقس المُتوقعة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو مزيداً من التفاصيل.