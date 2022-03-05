هدايا إبداعية.. أيادي الصغيرات تتزين بنقش الحناء في "خزامى عرعر"

ويشمل المهرجان فعاليات مختلفة من أبرزها الأكلات الشعبية، وكيفية تحضيرها وطريقة تقديمها، واستعراض أعمال الحرفيات وأعمال السدو، والأزياء الشعبية، والألبسة النسائية، ومنتجات الألبان، والعبايات، والعطور، ومسرح الطفل، وفنون شعبية، وفنانون تشكيليون، ومسابقات منوعة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل، ودورات تدريبية بقاعة التدريب بالسوق الشعبي.