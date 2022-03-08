"هدف" في بريطانيا.. جولة للتعرف على أفضل آليات السوق وتأهيل العاملين

وعقد وفد الزيارة الذي ضم نائب المدير العام للأعمال، فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير التنفيذي للتحول المهندس محمد المحيميد، اجتماعات مع إدارة التعليم وإدارة العمل البريطانية والجهات التابعة لها، حيث تم استعراض الأعمال القائمة الحالية وعرض أفضل الممارسات وطريقة تكامل الأعمال بين الإدارات في تقديم الدعم إلى المستفيدين من البرامج.