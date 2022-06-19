"هدف" والأكاديمية السعودية الرقمية يبرمان اتفاقية لتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها

وبموجب الاتفاقية تصل مدة البرنامج التدريبي إلى 4 أشهر، وتختص الأكاديمية السعودية الرقمية في التدريب وبناء قدرات رقمية وطنية في مجالات التقنيات الحديثة المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال معسكرات همة الرقمية، وهو أحد برامجها الذي يستهدف تمهين وتأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل من خلال معسكرات تدريبية مكثفة ونوعية ومتخصصة معدة وفق التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب في التقنيات الناشئة والحديثة والمتقدمة وربطها بمهن (وظائف) ومهارات المستقبل لإعداد جيل يواكب مستجدات العصر الحديث ومتطلباته ويتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المتسارع والمتجدد في عدة مسارات منها الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وواجهات وتجربة المستخدم، وجودة البرمجيات، والتقنيات المالية، والبرمجة، وتطوير الألعاب، وعمليات البرمجيات، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع التقنية، مع حرصها على الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال تدريب وتأهيل جيل سعودي قادر على القيادة والتنمية والتطوير وإدارة العمل في كل المجالات.