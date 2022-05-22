"هدف" و"البحر الأحمر" يبرمان اتفاقية لتدريب وتوظيف 1000 مستفيد

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة البحر الأحمر للتطوير، الاتفاقية الثانية لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بتوظيف ألف مستفيد ومستفيدة في مجالات: الضيافة، والأمن السياحي، وتقنية المعلومات، وذلك لمدة 18 شهرًا للتدريب الأكاديمي، على أن يتم توظيفهم في مشروع البحر الأحمر بعد إتمام فترة التدريب.