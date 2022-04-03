"هدف" وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة يوقعان اتفاقية لدعم توظيف الخريجين

وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين؛ لدعم تدريب وتوظيف خريجي وخريجات الجامعة للعمل في منشآت القطاع الخاص، لاسيما في التخصصات التي تواجه صعوبة في الحصول على عمل، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".