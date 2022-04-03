"هدف" وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة يوقعان اتفاقية لدعم توظيف الخريجين

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية، اليوم، اتفاقية تعاون لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم؛ بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.
وقد وقّع الاتفاقية عن بُعد مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن أحمد جنادي.
وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين؛ لدعم تدريب وتوظيف خريجي وخريجات الجامعة للعمل في منشآت القطاع الخاص، لاسيما في التخصصات التي تواجه صعوبة في الحصول على عمل، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".
وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل؛ سعياً لتطوير مهاراتهم وإكسابهم المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وبموجب الاتفاقية، يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة التطوير والإرشاد المهني "سُبل"، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" والمعنية بخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".
ووفقًا للاتفاقية، ستقدم الجامعة خِدْمات التهيئة والتأهيل للخريجين؛ تلبيةً لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.
وطبقاً للاتفاقية، ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.