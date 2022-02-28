"هدف" يُطلق المرحلة الأولى من خدمة النقل التشاركي "ركاب" بالدمام

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة النقل التشاركي "ركاب" في مدينة الدمام، وفقاً لاتفاقية أبرمت مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، ضمن سلسلة متواصلة من الجهود والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، والعمل المستمر على تحسين خدمات برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" لتلبية احتياجات الفئة المستهدفة.

وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، لتقدم وسيلة نقل إضافية للمستفيدات من برنامج "وصول" وتوفير وسائل نقل مختلفة وخدمات متنوعة كخدمة النقل التشاركي بجانب تطبيقات النقل الموجه الخاصة.

ويسهم برنامج وصول بتغطية (80%) من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب أقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً من تاريخ أول رحلة.

وتسعى خدمة النقل التشاركي "ركاب" لتوسعها جغرافياً بعد إطلاق أولى مراحلها في مدينة الدمام، لتشمل عديداً من المدن في مختلف مناطق المملكة التي تتوفر فيها خدمة النقل المقدمة من مزوّد الخدمة "سابتكو".

ويهدف برنامج "وصول" إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدتها على تخطي تحدّي التكلفة العالية للتنقل للمستجدات بالسوق، وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي، من خلال الدعم المالي المقدم من "هدف"، بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات المرخصة من الهيئة العامة للنقل لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.