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"هدف" يعرض مبادراته وبرامجه في ملتقى "شركاء نيوم للتوظيف 2022م"
في سياق جهود الصندوق لتمكين الباحثين عن عمل ومنشآت القطاع الخاص
يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في ملتقى "شركاء نيوم للتوظيف 2022م"، الذي انطلق أمس في جامعة تبوك، وذلك في سياق جهود "هدف" لتمكين الباحثين عن عمل ومنشآت القطاع الخاص.
ويعرض "هدف" في الملتقى، مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).