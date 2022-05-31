"هدف" ينال 4 شهادات "آيزو" في ظل تطوير وتحسين إجراءات العمل

وأكد "هدف" حصوله على أربع شهادات تتوافق مع متطلبات آيزو، وهي ISO10001 : المتعلقة بقواعد سلوك المؤسسة في التعامل مع العميل، وISO10002 المتعلقة بنظام التعامل مع شكاوى العملاء، وISO10003 المتعلقة بتنظيم سير تسوية النزاعات مع العملاء خارج المؤسسة، وISO10004 المتعلقة بقياس وتحليل ومراقبة رضا العملاء.