"هدف" ينفِّذ جولات لدعم أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بـ"تهامة عسير"

نفَّذ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بمنطقة عسير عددًا من اللقاءات الميدانية مع الباحثين عن العمل بمحافظات تهامة عسير، شملت محافظة المجاردة وبارق ومحايل، وذلك عبر فروعه المتنقلة والمزودة بالتقنيات الحديثة المختلفة.
وتفصيلاً، شهدت الفروع التي تمركزت بمواقع عامة عدة إقبالاً كبيرًا من الشباب والفتيات الذين استمعوا إلى ما يقدمه الصندوق من خدمات ودورات ومساعدات مختلفة.
ويسعى "هدف" من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بيُسر وسهولة، وذلك عبر حافلات جُهِّزت بمكاتب لخدمة العملاء، ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني لمساعدة الباحثين عن عمل للحصول على فرص وظيفية مناسبة.
واستعرض "هدف" عددًا من البرامج التي يقدمها، مثل برامج دعم التدريب، كمنصة دروب للحصول على الدورات التدريبية عن بُعد، وبرنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، إضافة إلى تسجيل بيانات الباحثين عن عمل لمساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص.