"هدف" ينفِّذ جولات لدعم أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بـ"تهامة عسير"

واستعرض "هدف" عددًا من البرامج التي يقدمها، مثل برامج دعم التدريب، كمنصة دروب للحصول على الدورات التدريبية عن بُعد، وبرنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، إضافة إلى تسجيل بيانات الباحثين عن عمل لمساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص.