"هدية الحاج" تخصص 550 مضيفاً ومضيفة في خدمة المعتمرين والمصلين بالحرمين

وقال المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس: جمعية هدية تعمل في شهر رمضان المبارك على توزيع 7,074,340 مليون منتج مجاني لخدمة المصلين والمعتمرين منها ما يخص البرامج التوجيهية وبث السنن النبوية، ومنها ما يخص الإطعام والسُقيا من وجبات للإفطار والسحور، ومنها ما يخص تقديم الضيافة العربية الاصيلة واستقبال الوفود في مكاتب الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين، ومنها ما يخص العناية بضيوف الرحمن من خدمات وهدايا، ومنها ما يخص الوكالة في تنفيذ المناسك بالنيابة عن ضيوف الرحمن.