هدية المملكة لساحل العاج 50 طنًّا من التمور

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية ساحل العاج المتضمنة 50 طنًّا من التمور، سلّمها نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ساحل العاج المستشار أحمد بن إبراهيم الغامدي، بحضور المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الدولة وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والعاجيين في الخارج السفير فيلبير كواسي غليغلود، ومدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا السفير ميشيل ساها، وممثل من وزارة المالية وفريق من المركز، وذلك في مقر السفارة.