"هدية" تخدم ما يتجاوز نصف مليون معتمر ومصلٍّ في النصف الأول من رمضان

خدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ما يتجاوز نصف مليون معتمر ومصلٍّ وزائر في 45 نقطة اتصال لها بضيوف الرحمن، وذلك في كل من محطتي قطار الحرمين بمكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومركزَي النقل والتجمع التابعة للنقابة العامة للسيارات، ومداخل مكة في "محطة جرول، ومحطة الكعكية، ومحطة النوارية، ومحطة الزايدي، ومحطة أجياد المصافي" وفي المسجد الحرام بـ"صحن المطاف، والساحات الخارجية، ومصلى أبوبكر الصديق، والمقر الرئيس للجمعية" وفي المسجد النبوي بـ"الساحات الخارجية، ومركز رعاية الأطفال التائهين".