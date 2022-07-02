"هدية" تطلق حزمة برامج وخدمات خلال موسم الحج

وقال المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس: جمعية هدية تعمل بإشراف من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع؛ حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول بمطارات حجاج بيت الله الحرام، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي ومكة المكرمة والمدينة المنورة قبل يوم التروية، وتتواجد هدية في المشاعر المقدسة في عرفات، ومزدلفة، ومنى بعد أيام التشريق، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في نقاط المغادرة في مراكز تفويج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة.