هذه المدن تسجّل أعلى درجة حرارة.. وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة ووادي الدواسر وشرورة 45 درجة، فيما كانت مدينة طريف الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجّل كل من الوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 % و85%