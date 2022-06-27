هذه المدن تسجّل أعلى درجة حرارة.. وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة ووادي الدواسر وشرورة 45 درجة، فيما كانت مدينة طريف الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجّل كل من الوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 % و85%
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن مكة المكرّمة ووادي الدواسر وشرورة سجّلت 45 درجة تليها المدينة المنوّرة 44 درجة ثم الأحساء والخرج 43 تليها الرياض والعلا 42 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية ثم أبها والباحة القريات 19 درجة.
وسجّل كل من الوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 % و85%