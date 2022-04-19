هذه حقيقة شراء سعودي طائرتين عن طريق الخطأ

يُذكر أن الخبر نُشِر في 15 أغسطس 2019، في موقع "تهين ائير تودي"، والذي يعد من المواقع الإخبارية التي تروج للأخبار غير الصحيحة، ويُعتبر من المواقع الهزلية.

وسبق أن ذكر مالك الموقع أن موقعه الإخباري ليس الهدف منه في الأصل ترويج الأخبار الكاذبة، إنما يهدف للتسلية ونشر الوعي بأن فضاء الإنترنت يمتلئ بالكثير من الأخبار والمعلومات غير الصحيحة، وعلينا البحث والتأكد قبل نشر المعلومات.