هذه حقيقة شراء سعودي طائرتين عن طريق الخطأ

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أن رجل أعمال سعوديًا اشترى عن طريق الخطأ طائرتين؛ ظناً منه أنه يشتري طائرتين لعبتين لابنه.
ويزعم الخبر أن رجل الأعمال السعودي كان ينوي تقديم هدية لابنه طائرتين، لكنه اشترى طائرتين حقيقيتين من طراز إيرباص (A350) بثمن باهظ جداً دون أن يكتشف الخطأ في بداية الأمر.
يُذكر أن الخبر نُشِر في 15 أغسطس 2019، في موقع "تهين ائير تودي"، والذي يعد من المواقع الإخبارية التي تروج للأخبار غير الصحيحة، ويُعتبر من المواقع الهزلية.
وسبق أن ذكر مالك الموقع أن موقعه الإخباري ليس الهدف منه في الأصل ترويج الأخبار الكاذبة، إنما يهدف للتسلية ونشر الوعي بأن فضاء الإنترنت يمتلئ بالكثير من الأخبار والمعلومات غير الصحيحة، وعلينا البحث والتأكد قبل نشر المعلومات.